Karibikküste Kolumbiens: „Eine lang verdrängte Realität wird sichtbar“

Die Ärmsten betroffen

Doch mit der Isolierung tut sich die Politik keinen Gefallen. Nicht grundlos trifft die neue Regelung besonders arme Viertel. Gegenden, in denen viele keine Arbeit haben, wo Home-Office nicht möglich ist, die Kinder nicht am virtuellen Schulunterricht teilnehmen können. Gegenden, in denen es oftmals kein Wasser oder keinen Strom gibt. Wie soll man sich da an irgendwelche Maßnahmen halten?

Die Regierung und der hiesige Bürgermeister William Dau Chamat versuchen vor Allem mit dem Austeilen von Lebensmittel auf diese Situation zu reagieren. Auf Social Media postet das Bürgermeisteramt jeden Tag Fotos von lächelnden, dankbaren Frauen und Kindern, die Lebensmittelsäcke in die Kamera halten. In dem Viertel, in dem ich wohne, wurden ein paar Supermarktgutscheine für Grundnahrungsmittel verteilt. Einmalig, vor einem Monat.

Aber abgesehen von einer nicht enden wollenden Quarantäne, was hat sich eigentlich getan in den vergangenen Monaten? Die Ausgangssperre wurde zu einem Zeitpunkt eingeführt, da gab es gerade einmal fünf Fälle in Cartagena. Die Idee war also, Zeit zu gewinnen, die Kurve möglichst flach zu halten, sich auf den Höhepunkt vorzubereiten. Dieser rückt jetzt immer näher, die Intensivbetten sind belegt und die Krankenhäuser verfügen nicht über die nötigen Ressourcen. Hinzu kommt der starke Verdacht eines Korruptionsfalles. Denn nachdem Anfang April zehntausend Corona-Schnelltests zum fast dreifachen Marktpreis gekauft wurden, fehlt von ihnen bis heute jede Spur. Kurz nach Bekanntwerden dieses Skandals trat der Vorsitzende des hiesigen Gesundheitsamts Álvaro Fortich Revollo zurück. In Zeiten der Krise vermittelt das nicht unbedingt ein Gefühl von Sicherheit.