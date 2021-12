Kanada will Kinder indigener Familien mit Millardenbeträgen entschädigen

Kanada möchte Kinder indigener Familien für die jahrzehntelang zu geringe finanzielle Unterstützung entschädigen. Die Regierung in Ottawa werde bis zu 40 Milliarden kanadische Dollar (etwa 28 Milliarden Euro) dafür einplanen, sagte der für Kanadas Ureinwohner zuständige Minister Marc Miller der Nachrichtenagentur Canadian Press.



Etwa die Hälfte dieser Summe solle in langfristig angelegte Reformen des entsprechenden Sozialsystems fließen und die andere in Entschädigungszahlungen, so Miller. Am Dienstag sollte das Vorhaben offiziell verkündet werden. Mit der Summe will die Regierung einen Rechtsstreit beilegen.