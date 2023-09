Kampf gegen Tigermücken: Erstmals Teile von Paris desinfiziert

Tigermücken sind in Frankreich weit verbreitet

In der Vorstadt Colombes nordöstlich von Paris fand dann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine zweite Sprühaktion statt. Dort wurde eine weitere Person registriert, die nach ihrer Rückkehr von einer Auslandsreise an Dengue-Fieber erkrankt ist.

Die Stadtbehörden versuchen, das Entstehen einer Infektionskette in der Pariser Region zu verhindern, in der etwa 12 Millionen Menschen leben. Die Tigermücken wurden erstmals 2004 in Frankreich gesichtet. Laut Daten des Gesundheitsministeriums sind sie mittlerweile in 71 der 96 Festland-Departements präsent.