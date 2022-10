"Käse verschwindet": Ladendiebstahl in Dänemark steigt rasant

Als Fan des ostfriesischen Schenkelklopf-Spaßgarants Otto Walkes hat man sich vielleicht köstlich über seine Lieder-Parodie "Dänen lügen nicht", angelehnt ans Original "Tränen lügen nicht", amüsiert. Nun mögen die Dänen laut Waalkes vielleicht nicht lügen, aktuell wird in Dänemark jedoch mehr gestohlen - und zwar in Supermärkten. Die Zahl der Ladendiebstähle ist so hoch wie seit fünf Jahren nicht mehr, berichtet euronews.

Wie Soeren Nielsen, Filialleiter einer dänischen Supermarktkette erklärt, würden Haarpflegeprodukte, Tagescremes und Wein bei Langfingern begehrt sein. Und Lebensmittel, vor allem Käse: "Im Moment erleben wir einen zunehmenden Diebstahl von normalen Lebensmitteln und besonders von Käse. Eine Menge Käse verschwindet", zitiert euronews den Filialleiter.

Die Diebe gehen dabei häufig wie folgt vor: Sie nehmen ein Produkt aus der Verpackung, stecken es in die Tasche, die leere Schachtel wandert zurück ins Regal.