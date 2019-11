Jugendliche Pädophilen-Jäger werden YouTube-Stars

Anfang dieses Monats entschieden die Gymnasiasten Busby, der einmal FBI-Agent werden will, Waller und Lewullis aus Anniston in Alabama während einer Xbox-Sitzung, dass sie Pädophilen-Jäger werden wollen. Sie hatten YouTube-Clips einer anderen Teenager-Gruppe gesehen. Das brachte die Freunde seit Volksschulzeiten auf die Idee. Mit Fake-Accounts lockten sie Männer an, die ihnen prompt explizite Sex-Bilder schickten. Sie verabredeten sich.

Kurz nach Mitternacht am 8. November versteckte sich das Trio in einem Walmart-Supermarkt in Anniston., die Kameras im Anschlag. Sie hatten dort ein Treffen mit einem Mann namens Bradley W. vereinbart, einem Chorleiter an einer High School. Der dachte, dass er sich mit einem 17-Jährigen verabredet hatte.