Josef B.: "Er war ein richtiger Eigenbrötler"

"Seit die G’schicht bekannt wurde, ist hier der Teufel los." Der weltweit für Aufsehen sorgende Fall um die weggesperrte holländische Familie beschere seinem beschaulichen Ort Riedersdorf Scharen von Reportern, schildert Josef Kreuzer. Er ist einer der wenigen, die im kleinen Mühlviertler Dorf in der Gemeinde Pabneukirchen freimütig Auskunft über den früheren Bewohner Josef B. geben, der eine Familie versteckte.

"Josef von Österreich", wie der gebürtige Oberösterreicher in den Niederlanden genannt wird, wurde 1961 in der knapp 20 Kilometer entfernten Gemeinde Waldhausen geboren. Dort will seine Familie am elterlichen Hof nichts mehr mit ihm zu tun haben.