Isolierte Familie: Angehörige melden sich in Brief zu Wort

Familienmitglieder des kranken Vaters Gerrit-Jan van D. (67) haben eine Erklärung veröffentlicht: Drei seiner insgesamt neun Kinder (Shin, Edino und Marianne (29) seien kurz vor dem Verschwinden des Vaters zu ihren Verwandten geflohen. Seitdem wussten sie nicht, was aus dem damals noch gesunden Vater und ihren Geschwistern wurde.

Als Gerrit-Jans Mutter 2017 starb, also die Großmutter der Kinder, sollen die Behörden versucht haben, den Aufenthaltsort des Sohnes zu ermitteln, was aber nicht gelang.

Opa war Schriftsteller

In dem Brief bringt die Familie die Hoffnung zum Ausdruck, dass den verschwundenen Kindern jetzt geholfen wird. Der Vater von Gerrit-Jan van D., ein bekannter Schriftsteller in Holland, sei dement, lebe in einer geschlossenen Einrichtung und würde nichts mehr von dem Drama in seiner Familie mitbekommen.