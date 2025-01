Front-National-Gründer Jean-Marie Le Pen 96-jährig verstorben

Der Gründer der rechtsextremen Partei Front National in Frankreich, Jean-Marie Le Pen , ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Das wurde am Dienstag aus dem Umfeld seiner Tochter Marine Le Pen bekannt.

Jean-Marie Le Pen war von 1972 an Chef des Front National, dessen Vorsitz 2011 seine Tochter Marine Le Pen von ihm übernahm. Jean-Marie Le Pen trat wiederholt bei Präsidentenwahlen in Frankreich an und schaffte es 2002 überraschend in die Stichwahl, in der er aber Jacques Chirac deutlich unterlag.