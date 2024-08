Katzenfrauen-Sager: Wie Usha Vance sich hinter ihren Mann stellt

Alles nur ein Witz

In einem Interview im Jahr 2021 hatte Vance führende Politikerinnen der Demokraten - darunter Vizepräsidentin Kamala Harris - als "kinderlose Katzenfrauen" bezeichnet, die mit ihrem Leben unzufrieden seien. Da das Internet bekanntlich nie vergisst, tauchten die Äußerungen wieder auf und sorgten für Empörung, auch bei Prominenten wie Jennifer Aniston und der Komikerin Chelsea Handler.

Doch Usha Vance will nun die Wogen glätten: Die Wortwahl ihres Mannes sei als "Witz" gemeint gewesen. Er habe nur darauf aufmerksam machen wollen, "wie schwer es für Eltern in diesem Land sein kann und dass es Gesetze gibt, die es noch schwerer machen", so Usha Vance gegenüber Fox News.