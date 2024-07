Aniston: "Fasse es nicht, dass so etwas von einem potenziellen Vizepräsidenten kommt"

Hollywoodstar Jennifer Aniston kritisiert den US-Politiker J . D . Vance , den Donald Trump im Wahlkampf zu seiner rechten Hand ernannt hat. Die Schauspielerin teilte in einer zeitlich begrenzt verfügbaren Instagram-Story ein Interview aus dem Jahr 2021, in dem der Republikaner sagt, die USA würden "über die Demokraten von einem Haufen kinderloser Cat-Ladys regiert, die mit ihrem eigenen Leben und den Entscheidungen, die sie getroffen haben, unglücklich sind und deshalb den Rest des Landes ebenfalls unglücklich machen wollen".

Sie könne es "wahrhaftig nicht fassen, dass so etwas von einem potenziellen Vizepräsidenten kommt", schreibt Aniston. "Alles, was ich sagen kann, ist... Herr Vance, ich bete, dass Ihre Tochter das Glück hat, eines Tages selbst Kinder zu bekommen", so die Schauspielerin weiter. "Ich hoffe, dass sie nicht auf In-Vitro-Fertilisation (IVF) als zweite Option zurückgreifen muss. Weil Sie versuchen, auch ihr das wegzunehmen."

Vance erwähnte in dem Interview unter anderem die heutige Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. "Die gesamte Zukunft der Demokraten wird von Menschen ohne Kindern kontrolliert", so Vance, der schlussfolgert, dass kinderlose Personen keinen "direkten Einsatz" für das Land zeigen würden.

James David Vance, geboren 1984, verbrachte Kindheit und Jugend in der Industriestadt Middletown im US-Bundesstaat Ohio und in den Appalachen von Kentucky. Während seiner Jugend erlebte er den wirtschaftlichen Niedergang und den Abstieg der Menschen dort mit. Er wuchs in zerrütteten Familienverhältnissen auf, trat nach der Highschool in das Marinecorps ein und war im Irak stationiert. Später studierte er an der Yale University Jus und wurde Direktor einer Investmentfirma im Silicon Valley. Ursprünglich ein erbitterter Gegner Trumps, wurde Vance kürzlich von dem republikanischen Spitzenkandidaten in sein Wahlkampfteam geholt und als künftiger Vizepräsident nominiert.

Unerfüllter Kinderwunsch

Aniston hatte im Jahr 2022 in einem Interview zum ersten Mal über ihren unerfüllten Kinderwunsch gesprochen. In ihren Dreißigern und Vierzigern habe sie eine schwere Zeit durchgemacht, sagte sie im Gespräch mit dem Magazin Allure. "Ich habe versucht, schwanger zu werden. Es war ein schwieriger Weg für mich", erzählte sie damals. "All die Jahre und Jahre und Jahre der Spekulationen - das war wirklich hart."