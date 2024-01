Die neue Miss Japan stammt aus der Ukraine - das regt halb Japan auf

Kritik

Dabei werden die Regeln für Miss-Wahlen immer liberaler. Organisatoren beschwichtigen, dass die Teilnehmerinnen an Diversität zulegten. So nähmen auch ältere Menschen oder Plus-Size-Frauen an den Wettbewerben teil. Bei den Miss-Wahlen in den Niederlanden und in Portugal gewannen je eine Transfrau die Wahlen.