Jagd auf Mufflons auf Inseln Elba und Giglio vorerst abgeblasen

Eine Initiative italienischer Tierschutzorganisationen, die zum Boykott der beliebten Urlaubsinseln Giglio und Elba in der Toskana wegen Plänen zur Tötung von Mufflons aufgerufen hatten, hat Resultate bewirkt. Giampiero Sammuri, Präsident des Parks des Toskanischen Archipels, zu dem die Inseln gehören, kündigte die vorübergehende Aussetzung der Jagd auf die wilden Schafe an.

"Wir haben die Tötung von Mufflons auf der Insel Giglio ausgesetzt und warten auf weitere Treffen mit den Tierschutzorganisationen. Es besteht Einigkeit darüber, dass die Mufflons nicht auf der Insel Giglio bleiben sollten", sagte Sammuri laut Medienangaben.

Der Park-Direktor führte Gespräche mit der Präsidentin der Italienischen Liga für den Schutz der Tiere und der Umwelt, Michela Vittoria Brambilla. Zwei Lösungen werden in Erwägung gezogen: Entweder sollen die Mufflons in Wildtiergebiete auf dem italienischen Festland gebracht werden, oder sie sollen auf der Insel in einem eingezäunten Gebiet bleiben.