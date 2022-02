Brand an Bord von Fähre vor Korfu unter Kontrolle - 12 Vermisste

Der Brand an Bord der italienischen Autofähre "Euroferry Olympia", die führerlos nördlich der griechischen Insel Korfu und wenige Seemeilen vor der albanischen Küste dahin trieb, ist unter Kontrolle. Dies berichtete die Reederei Grimaldi, Betreiberin des Schiffes, am Samstag. Gerettet wurden ein bulgarischer und ein afghanischer Lkw-Fahrer, die sich in der Garage des Schiffes mit Dutzenden Fahrzeugen aufhielten.

Die beiden Männer wurden per Hubschrauber evakuiert und umgehend zur Untersuchung ins Krankenhaus von Korfu gebracht. Der 65-jährige Bulgare habe wegen Rauchgasvergiftung behandelt werden müssen, berichteten italienische Medien. Der 25-jährige Afghane sei wohlauf.