"Goodbye Deutschland"-Star Michael Meyer auf Korfu verstorben

"Ich habe dich sehr geliebt, mein Freund. Vergangene Nacht warf mein Leben voll aus der Bahn. Gute Nacht sagte ich zu Dir. Es war alles wie immer. Am Nachmittag warst Du schon oben und schautest auf mich herab, ehe ich realisierte das es Dich nicht mehr gibt", schreibt sein Kumpel Jens auf Facebook. Dazu veröffentlichte er eine Reihe an Fotos in Erinnerung an den verstorbenen "Goodbye Deutschland"-Star.

"Ich bin unendlich traurig und empfinde eine Leere in mir, die ich seit Dir nicht mehr kannte. Bedingungsloses Vertrauen und die vielen anderen Kleinigkeiten machten uns zu etwas ganz Besonderem. Ich bleibe hier in meinem Schmerz und hoffe, das deine Seele strahlt. Irgendwann bin auch ich wieder bei Dir und wir fangen von vorne an. Lebe wohl mein Freund."