Italien-Touristen aufgepasst: Hier gilt jetzt Oben-Ohne-Verbot für Männer

Die modebewussten Italiener achten auf den Dresscode, insbesondere in den Urlaubsorten. Immer mehr Badeortschaften führen ein Oben-Ohne-Verbot auch für Männer ein. Der renommierte Küstenort Santa Margherita Ligure in Ligurien verbietet jetzt das Spazieren in der Stadt in Badekleidung. Das gilt auch für Männer, die "oben ohne" durch die Ortschaft flanieren.