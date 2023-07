Oben-Ohne-Verbot in Italien gilt auch für Männer

Wer sich mehr als 50 Meter vom Strand entfernt, muss sich anziehen. Im Badeanzug in öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, soll künftig bestraft werden. "Niemand ist in Chioggia prüde, aber wir verlangen Respekt für eine Stadt, die sich dem Tourismus verschrieben hat. Es ist für mich nicht möglich, täglich Männer in Badeanzügen oder Damen im Bikini in Supermärkten zu sehen", protestierte der Bürgermeister. Er reagierte auf Proteste, die sich gegen "nackte Touristen" in der Gemeinde richteten.