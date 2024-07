Nackte männliche Oberkörper im Stadtbild: Ist das okay?

Letztens in der U6 saß ich nichts ahnend, was gleich passieren würde, in einer der Garnituren gen Wien Meidling. Es war eine dieser Garnituren, die angeblich klimatisiert sind (deren Existenz ich allerdings für eine urbane Legende halte). Jedenfalls war es heiß, extrem heiß. Mein rechter, rechter Platz war leer, den Mann, der sich bei der Station Währinger Straße neben mich setzen würde, hatte ich mir aber nicht herbeigewünscht.

Abgesehen vom „Duft“ der in meine Nase zog, war ich irritiert, als sein verschwitzter Oberarm, den meinen berührte. Das Aussteigen am Bauch vorbei, forderte enormen Gleichgewichtssinn, um nicht auch noch andere Körperstellen mit Schweiß zu benetzen. Muss das sein? In der U6 ist es nicht einmal erlaubt, ein trockenes Semmerl zu essen. Mit Schweiß beschmiert zu werden, ist aber in Ordnung?

Wenn Sie jetzt denken, es hätte mich nicht gestört, wenn mein Sitznachbar einen Waschbrettbauch gehabt hätte, dann irren Sie. Es geht nicht um eine vermeintlich schöne Optik. Es geht darum, auch fremden Menschen in der Stadt respektvoll zu begegnen. Dazu zählt in einer zivilisierten Gesellschaft das Tragen von Kleidung – egal, wie heiß es ist.

Birgit Seiser Chronikredakteurin