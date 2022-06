Isolierte Familie in den Niederlanden: Drei Jahre Haft für Österreicher

Im spektakulären Fall der isolierten Familie auf einem abgelegenen Hof in den Niederlanden ist ein Österreicher zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sprach ihn am Dienstag in Assen (Niederlande) der Freiheitsberaubung schuldig. Der Mann hatte nach Ansicht des Gerichts ermöglicht, dass der Vater der Familie neun Jahre lang seine Kinder auf dem Hof festhalten konnte.

Der Niederländer Gerrit Jan van D. hatte seit 2010 auf dem Hof in Ruinerwold im Nordosten des Landes mit sechs Kindern gelebt - total isoliert von der Öffentlichkeit. Der 61 Jahre alte Josef B. hatte die Familie mit Nahrungsmitteln versorgt. Er habe die Untaten des Vaters der Familie ermöglicht, urteilte das Gericht. Er wurde aber vom Vorwurf der Misshandlung der Kinder freigesprochen.