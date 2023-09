Auf Indonesiens barbarischstem Markt gibt es kein Hundefleisch mehr zu kaufen

Mit zugebundenem Maul zusammengepfercht

HSI schreibt dazu: "Sie werden so eng in K√§figen und S√§cken zusammengepfercht, dass sie sich nicht bewegen k√∂nnen, mit zugebundenem Maul, sodass sie kaum atmen k√∂nnen." Dann w√ľrden die Hunde auf √ľberf√ľllten Lastwagen zu M√§rkten, Schlachth√∂fen und Restaurants gebracht. Der Transport sei oft extrem lang und qu√§lend f√ľr die Tiere. "Viele sterben an Erstickung, Dehydrierung oder Hitzschlag, bevor sie ihr endg√ľltiges Ziel erreichen", sagt die Organisation. Diejenigen, die √ľberlebten, m√ľssten zusehen, wie ihre Artgenossen brutal get√∂tet w√ľrden, w√§hrend sie darauf warteten, dass sie selbst an die Reihe k√§men. Ihre Angst sei unvorstellbar.

Das Verbot der Beh√∂rden in Tomohon werde jeden Monat Tausende Hunde und Katzen vor diesem Schicksal bewahren, sagt HSI-Mitarbeiterin Lola Webber. "Es stellt auch einen wichtigen Pr√§zedenzfall dar, dem andere St√§dte und sogar Provinzen folgen k√∂nnten." Langsam setze sich auch in Indonesien die Erkenntnis durch, dass Hunde domestizierte Tiere seien, die seit Jahrtausenden einer der treuesten Freunde und Helfer des Menschen seien. "Sie haben einzigartige Pers√∂nlichkeiten und Emotionen und k√∂nnen starke Bindungen zu ihren Besitzern aufbauen." HSI hatte im Zuge des Banns mitgeteilt, alle noch lebenden Hunde und Katzen aus Schlachth√§usern rund um Tomohon zu √ľbernehmen und in Tierheimen unterzubringen.

