Gegen vegane Weckerl: "Bratwurst-Revolte" im Züricher Stadtrat

Brunner betonte, dass sie keine Abneigung gegen Fleischverweigerer hege und in ihren Zwanzigern selbst eine Vegetarierin gewesen sei. Was ihr aufstoße, sei die Tatsache, dass sich in der Klimapolitik Vorstöße häuften, die tief ins Private eingriffen. Als Beispiel nannte die Politikerin, die sich auch mit ihrem Kampf gegen das Gendern in der Sprache einen Namen gemacht hat, die Idee von Rot-Grün, in Züricher Altersheimen nur noch pflanzliche Kost und kein Fleisch mehr auf die Teller zu bringen.

Die parteiübergreifende „Bratwurst-Petition“ liegt nun beim Ratspräsidium. Das Büro hat ein halbes Jahr lang Zeit für seine Entscheidung.