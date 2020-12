Japaner sollen Masken beim Essen oben lassen

Essen, ohne die Maske ganz abzunehmen - in Japan soll das ab jetzt zum guten Ton gehören. Bisher ist das Land extrem gut durch die Pandemie gekommen: Bei 127 Millionen Einwohnern führt die WHO aktuell 2.213 Tote und 152.827 Infizierte. In den letzten sieben Tagen betrug die Zahl der Corona-Toten pro Million Einwohner in Japan laut dem deutschen Statistik-Portal Statista 1,15. Zum Vergleich: In Österreich waren es 75,81, in Deutschland 24,29, in den USA 31,39.

Damit das so bleibt, hat der neue Premierminister, Yoshihide Suga, seine Landsleute darum gebeten, die Maske beim Essen oben zu lassen. Wie das funktionieren soll, erklärt dieses Video: