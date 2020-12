Corona-Realität zum Lockdown-Ende: Jeder dritte Intensiv-Patient verstirbt

"Es geht längst nicht mehr nur um Patienten, die ohnehin gestorben wären"

Wie dramatisch die Situation in den Krankenhäusern des Landes auch aktuell noch ist, das wurde gestern Abend auf Puls24 eindrücklich erzählt. In der Sendung mit dem Titel "Nah an der Hölle" verlasen die Schauspieler Cornelius Obonya, Katharina Stemberger und Serge Falck anonymisierte Emails von Pflegepersonal und Ärzten, die einem Aufruf von Puls24 gefolgt waren, die Situation auf den Intensivstationen zu schildern.

"Triage ist für uns nicht außergewöhnlich", schrieb da etwa ein Arzt. "Auch im Normalbetrieb würde man einen 90-jährigen Krebskranken im Endstadium nicht ins Intensivbett legen, wenn es von einem jungen Motorradunfall mit guten Überlebenschancen gebraucht wird. Aber nun treffen wir diese Entscheidungen täglich, und es geht längst nicht mehr nur um Patienten, die ohnehin gestorben wären." Covid-Patienten über 80 hätten vor kurzem noch die Wahl bekommen, ob sie Intensivbetreuung möchten. "Nun bekommen sie hier kein Intensivbett mehr, selbst 70-Jährige mit Vorerkrankung mussten schon abgewiesen werden. Das sind Entscheidungen, die man als Arzt nicht treffen will."

"Ausbildungsärzte, egal welcher Fachrichtung, MÜSSEN nun auf Covid-Stationen arbeiten und werden zwangsrekrutiert", schreibt ein anderer. "Bei Widerstand droht die Kündigung. Selbiges betrifft auch die Pflege, so oft habe ich mir bei älterem Pflegepersonal gedacht (mit offensichtlichen gesundheitlichen Vorbelastungen) dass das sicher nicht der richtige Arbeitsort für sie ist."

Eine andere: "Ich bin wirklich keine Freundin von Panikmache. Aber ich fand den Satz damals "Jeder wird bald jemanden kennen, der an Covid gestorben ist" nicht so verwerflich wie viele. Der Satz hat sich eingeprägt und die Menschen geschreckt. Das hat eine Änderung in ihrem Verhalten bewirkt."