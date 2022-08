In diesem US-See tauchen seit Wochen jahrzehntealte Leichen auf

Eine Szene wie aus einem Krimi: Am 1. Mai waren zwei Männer mit ihrem Boot auf dem Stausee Lake Mead in Nevada unterwegs, als sie in der Nähe des Ufers ein rostiges Fass treiben sahen. Es war beschwert worden, aber wegen des infolge der Dürre niedrigen Wasserspiegels sichtbar geworden. Darin fanden sie menschliche Knochen mit Kleidungsresten - und persönliche Gegenstände, die darauf schließen ließen, dass die Leiche bereits seit den 1980er Jahren versenkt worden war.

Wenig später, nachdem die Behörden den Fall übernommen hatten, wurde ein Kopfschuss als Todesursache ausgemacht. "Das sieht nach einem sehr schwierigen Fall aus", sagte der Polizist Ray Spencer anschließend gegenüber US-Medien. Und kündigte an, "dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wir weitere menschliche Überreste entdecken werden, wenn der Wasserspiegel sinkt".

Er sollte Recht behalten. Während die Identität der ersten Leiche noch immer nicht festgestellt werden konnte, sind am vergangenen Samstag bereits zum vierten Mal in nur drei Monaten menschliche Überreste im See gefunden worden, allesamt Opfer von Verbrechen, die Jahrzehnte zurückliegen.