In Berlin kommt man nur noch mit Ausweis ins Freibad

Das Columbiabad in Neukölln ist in Deutschland bekannt, weil es dort öfter Randale und Probleme mit Jugendlichen und jungen Männern gibt, so der Spiegel. Der Bezirk Neukölln gilt in Teilen als sozialer Brennpunkt.

Am Donnerstag hatten Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Innensenatorin Iris Spranger (SPD) betont, dass man in den Bädern "keine rechtsfreien Räume" zulassen werde.