Nicht zugelassene Pyrotechnik in der Wohnung: Mann schwer verletzt

Im Landkreis Görlitz in Ostdeutschland ist ein 27-jähriger Mann bei einer Sprengstoffexplosion in seiner Wohnung schwer verletzt worden. Der Mann habe am Sonntag mit nicht zugelassener Pyrotechnik experimentiert, die sich vermutlich selbst entzündete, teilte die Polizei mit.

Der Verletzte wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Seine Lebensgefährtin und seine Tochter, die sich zum Zeitpunkt der Explosion auch in der Wohnung aufhielten, blieben unverletzt.

