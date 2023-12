450 Kilogramm Feuerwerkskörper illegal in Wien-Währing gelagert

Illegal und unsachgemäß gelagerte Pyrotechnik kann Leben gefährden - darauf hat am Freitag der Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen in Wien hingewiesen. Einsatzkräfte haben in einer Betriebsstätte im Bezirk Währing mehr als 450 Kilogramm Feuerwerkskörper entdeckt.

"Nach Feststellung der Menge wurden die gefährlichen pyrotechnischen Artikel mithilfe der Berufsfeuerwehr Wien und des Einsatzteams Stadt Wien in ein dafür vorgesehenes Lager gebracht", sagte Walter Hillerer.