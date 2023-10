Unbekannte warfen Pyrotechnik in Wiener Lüftungsschacht

Unbekannte haben am Mittwochabend im Innenhof eines Mehrparteienhauses in Wien-Floridsdorf mit Pyrotechnik eine Mauer beschädigt. Ein entsprechender Gegenstand wurde in einen Lüftungsschacht geworfen. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Verletzt wurde niemand. Die Polizei warnt anlässlich des bevorstehenden Halloweens ausdrücklich vor dem Gebrauch nicht zugelassener Böller sowie unsachgemäßer Verwendung von Feuerwerk.

Bei dem Vorfall in Floridsdorf wurden auch besonders geschulte, sprengstoffkundige Organe (SKO) zu dem Einsatz hin zugezogen. Diese stellten fest, dass der pyrotechnischer Gegenstand in den Lüftungsschacht geworfen wurde und aufgrund der Explosivmasse die Hausmauer beschädigte. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung und der Gefährdung der körperlichen Sicherheit.

Polizei warnt vor Sorglosigkeit

Die Polizei warnt, dass die meisten Unfälle und gefährlichen Vorfälle mit pyrotechnischen Erzeugnissen sind auf Sorglosigkeit, Unachtsamkeit sowie nicht bestimmungsgemäße oder missbräuchliche Verwendung zurückzuführen sind. Besonders die verbotene und leichtsinnige Handhabung von Pyrotechnik aus dem Ausland, ohne erforderlicher Qualitäts- und Zulassungskriterien, birgt großes Gefahrenpotenzial.

