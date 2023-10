270 Kilometer pro Stunde: Hurrikan "Otis" forderte 27 Tote

Mindestens drei Tote in Bangladesch

Auch in anderen Teilen der Welt stürmt es: Beim Tropensturm "Hamoon" sind in Bangladesch mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Sie wurden von entwurzelten Bäumen erschlagen, wie ein Behördenmitarbeiter am Mittwoch sagte. Zudem seien viele Häuser beschädigt worden und Strommasten umgestürzt. Die rund 1,5 Millionen Bewohnerinnen und Bewohner der Küsten waren zuvor angehalten, sich in Schutzunterkünfte zu begeben.

Schließlich seien aber nur etwa 270.000 Menschen tatsächlich in den Unterkünften geblieben, da der Sturm seine Richtung etwas änderte, hieß es von der Katastrophenschutzbehörde am Mittwoch. Der Sturm erreichte in der Nacht auf Mittwoch das Festland Bangladeschs in der südöstlichen Region Cox's Bazar mit Windgeschwindigkeiten von 80 Kilometern pro Stunde und viel Regen, wie der meteorologische Dienst des Landes mitteilte.