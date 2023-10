Bis zu 150 km/h: Es wird stürmisch

Samstag bringt eine Kaltfront

Am Samstag scheint von Ober- und Niederösterreich über das Burgenland bis in die Süd- und Oststeiermark zeitweise die Sonne. Im Westen und Südwesten verläuft der Tag hingegen oft trüb und nass, besonders in den südlichen Gebirgsgruppen regnet es häufig.

Auch an der Alpennordseite breiten sich Schauer ostwärts aus. Am Sonntag machen sich generell viele Wolken bemerkbar und vor allem im Westen und Süden regnet es etwas, an der Alpennordseite sind mit lebhaft auffrischendem Westwind einige sonnige Auflockerungen zu erwarten.