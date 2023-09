Hitzerekord: 2023 gab es den bisher heißesten Sommer

Keine Entspannung

Die seit Montag anhaltenden Regenfälle dürften zumindest bis Donnerstag andauern. Nach Angaben der Behörden fiel in Griechenland noch nie so viel Regen wie in den betroffenen Regionen in den vergangenen Tagen. Die Zahl der Todesopfer stieg bereits auf zwei an. Drei weitere Menschen werden vermisst.

➤ Mehr lesen: Wie viel Hitze kann der Mensch maximal ertragen?

In der Türkei werden inzwischen fünf Todesopfer beklagt. Alleine in Istanbul wurden mindestens 31 Menschen verletzt. In der Metropole fiel in weniger als sechs Stunden so viel Regen wie sonst im gesamten September. Der türkische Innenminister, Ali Yerlikaya, sagte den betroffenen Familien finanzielle Hilfe zu.