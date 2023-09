Manche sagen, mit den ORF-„Sommergesprächen“ endet auch der Fernsehsommer. Man könnte sich also wieder auf dichteres, herbstliches TV-Abendprogramm einstellen. Gemeine Versuche, den Fasching in den Sommer zu tragen („Narrisch guater Sommer“), sind nun ohnehin kein Thema mehr, kommende Woche übernehmen wieder die Humorprofis von „Willkommen Österreich“.

Manche sagen, „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ sind das einzig verlässliche Zeichen, dass tatsächlich gerade Sommer ist. Auch das unverwüstliche Erfolgsformat hatte am Montag Saisonende. Dennoch möchte der Sommer – rein temperaturmäßig – offenbar in Verlängerung gehen, bevor Puls24 am 19. September seine Politiker-Herbstgespräche startet. ORF1 zieht hingegen heute schon einen klaren Schlussstrich und zeigt die Doku „Trennungsg’schichten und Scheidungssachen.“ – Adieu, Sommer, es war schön.