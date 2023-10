Hurrikan "Lidia" traf auf Land: Ein Toter in Mexiko

Der Hurrikan sei nunmehr auf Kategorie zwei heruntergestuft und bewege sich im Laufe der Nacht mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 165 Kilometern pro Stunde Richtung Osten, teilte Mexikos Wetterbehörde am späten Abend mit. Sie warnte in den Bundesstaaten Colima, Jalisco und Nayarit vor extremem Regen, Wellen von bis zu neun Metern Höhe an der Küste und heftigen Böen.

"Extrem gefährlicher" Hurrikan

"Lidia" hatte sich nach Angaben des US-Hurrikanzentrums in Miami kurz vor der Küste zu einem "extrem gefährlichen" Hurrikan entwickelt. In den betroffenen Gebieten in Jalisco und Nayarit werde der Unterricht an den Schulen bis Mittwoch ausfallen, teilten die örtlichen Behörden mit.