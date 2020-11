Hurra, hurra, der Pumuckl ist bald wieder da

„Am liebsten macht er Schabernack, Leute ärgern nicht zu knapp, schwups, schon ist die Feile weg, wer hat die nur weggesteckt?“

Der Pumuckl natürlich.

Den rothaarigen Kobold, der in der Werkstatt von Meister Eder in München sein Unwesen treibt, kennen heute vom Kindergartenkind bis zur Ururgroßmutter im Seniorenheim wirklich alle bei uns. Ellis Kaut wäre heute, Dienstag, 100 Jahre alt geworden. Sie schuf den Schelm, der 1962 in einer Hörspielreihe im Bayerischen Rundfunk seinen ersten Auftritt hatte. Der Pumuckl, der dann ab den 80er-Jahren den Kindern vor dem Fernseher Puddeling, sterbseln und die Lust am Reimen bescherte, geht also auch schon auf die 60 zu.