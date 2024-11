"Verantwortlich für Völkermord": Hotel lehnt israelische Gäste ab

Der Manager des Hotels in der Ortschaft Selva di Cadore in der norditalienischen Dolomiten-Provinz Belluno soll der Gruppe eine kostenlose Stornierung ihrer Buchung angeboten haben. Das Hotel gab auf Anfrage keine Stellungnahme zu dem Vorfall ab.

"Ihr könnt in den Gasöfen bleiben"

Letzten Sommer hatte ein ähnlicher Vorfall in San Vito di Cadore in der Provinz Belluno für Aufsehen gesorgt. Der Inhaber eines Ferienhauses hatte über Airbnb eine Buchung einer fünfköpfigen jüdischen Familie abgelehnt. In diesem Fall lautete die Antwort des Gastgebers in hebräischen Schriftzeichen: "Ihr könnt in den Gasöfen bleiben", so berichtete damals die israelische Website Ynet. Der Gastgeber entschuldigte sich später und erklärte, dass es sich wahrscheinlich um eine falsche Übersetzung einer Antwort auf eine Frage zu einem Gasofen handelte, aber Airbnb sperrte den Gastgeber dennoch vom Dienst.