Kampf gegen Antisemitismus bleibt „ein Kampf gegen Windmühlen“

Hat der Rabbiner recht? Oder waren die jüngsten Ausschreitungen gegen israelische Fußballfans im Amsterdam nicht doch mehr?

Offizielle Statistiken deuten nämlich genau darauf hin: Die aktuellste Umfrage der Agency for Fundamental Rights (FRA) zeigt, dass jüdische Organisationen in der EU seit dem 7. Oktober 2023, dem Tag der Hamas-Terrorattacke gegen Israel – deutlich mehr antisemitische Vorfälle wahrnehmen mussten. Teilweise lag der Anstieg bei rund 400 Prozent. In Frankreich, wo die größte jüdische Gemeinde Europas zu Hause ist, gab es laut Regierungsbericht im ersten Quartal 2024 366 antisemitische Taten – ein Anstieg um 300 Prozent.

Antisemitische Parolen

„Europa erlebt eine Welle des Antisemitismus“, hielt auch Sirpa Rautio, Direktorin der FRA, vor kurzem fest. Österreich macht da keine Ausnahme: In der Leopoldstadt in Wien, dem jüdischen Herzen der Stadt, wurden im Mai Fassaden mit antisemitischen Parolen beschmiert, im Juni wurde das „Haus der Forschung“ ähnlich verunstaltet.

In Österreich sei es nach 1945 immer wieder im Zuge von Eskalationen im Nahen Osten zu einem Anstieg von Antisemitismus gekommen, dieser habe aber nach dem Hamas-Terror eine „neue Dimension“ erreicht, sagt der Historiker und Antisemitismus-Forscher Gerald Lamprecht. Er sei von einem starken Israel-Bezug geprägt.