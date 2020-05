Historische Wiesn-Absagen: Bei Krieg und Krankheit keine Maß

Auch für die Wirtschaft, Schausteller, Wirte, Budenbesitzer, Hotels, Gaststätten und Taxifahrer: Denn das Oktoberfest ist mehr als nur Gaudi – es ist ein Milliardengeschäft. Mehr als 1,2 Milliarden Euro wurden im vergangenen Jahr eingenommen. Alleine in den Festzelten und Fahrgeschäften auf der Wiesn ließen die Gäste 442 Millionen Euro, für Hotels gaben auswärtige Gäste nochmals ca. 505 Mio. Euro aus.

Wenn die Wiesn nun in diesem Jahr ausfällt, ist es das erste Mal in ihrer sehr kommerzialisierten Version. Aber keine Premiere in ihrer 210-jährigen Geschichte.