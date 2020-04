Heuer kein Oktoberfest: Was der Wiesnschurli ohne Wiesn macht

Keinen einzigen Wiesn-Tag hat der Klosterneuburger Georg Mayrhofer (55) seit 1983 versäumt. Jedes Jahr war er ein gern gesehener Wiesngast, eigentlich schon ein richtiges Original, denn der „ Wiesnschurli“ hat sogar seinen eigenen Fanclub.

Gestartet wird immer in der Box 7 im Augustiner Festzelt. „Das ist das Wohnzimmer“, erzählt er. „Im Augustiner geht’s los, das Ende ist immer um eins in der Nacht im Weinzelt“, so Mayrhofer zum KURIER. Durchhalten kann man das nur mit „Wiesndisziplin“, wie er lachend erklärt.

Trinken ja, aber mit System, „also nicht zu schnell“ und aufs Essen darf man auch nicht vergessen. Und strengstens verboten ist Schnaps. „Keine harten Getränke“, daran hält sich Mayrhofer, den man auch aus der Puls4-Sendung „Sehr witzig!?“ kennt, eisern.

Doch heuer wird’s leider nix mit dem Oktoberfest in München. Statt o’ zapft, wurde der Hahn wegen der Coronakrise zugedreht. „Traurig, aber verständlich. Das ist doch das größte Volksfest der Welt, wo alle Erdteile vertreten sind. Und es abzusagen ist in dieser Situation sicher nachvollziehbar“, so der „ Wiesnschurli“.