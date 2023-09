Hilferuf nach Militär: Rekordzahl an Migranten auf Lampedusa gelandet

Das Schiff "Diciotti" der Küstenwache habe indes etwa 800 gerettete Migranten und Flüchtlinge an Bord genommen, die in anderen Häfen als Lampedusa an Land gehen werden, sagte der Polizeichef der sizilianischen Stadt Agrigent, Emanuele Ricifari, am Dienstag. "Das Schiff Diciotti leistet hervorragende Arbeit beim Filtern, da es eine große Anzahl von Migranten direkt auf See aufnimmt, die zu anderen Häfen gebracht werden, so dass es 800 weniger für Lampedusa sein werden", sagte Ricifari.

Angesichts der starken Migrationsströme in Richtung Lampedusa verteidigt sich Innenminister Matteo Piantedosi vor dem Vorwurf, die Rechtsregierung um Premierminister Giorgia Meloni gehe nicht entschlossen genug im Kampf gegen die illegale Einwanderung vor. "Diese Regierung verspricht, den Zustrom von Migranten, insbesondere aus Nordafrika, so bald wie möglich durch stabile und dauerhafte Lösungen zu begrenzen oder zu stoppen. Dies ist unsere Priorität. Aber gerade weil sie stabil sein sollen, brauchen wir für diese Maßnahmen Zeit. Das Innenministerium ist sich mit den Bürgermeistern einig, wenn es darum geht, diese Probleme in einer Logik der gerechten Verteilung der Migranten zu bewältigen" sagte Piantedosi am Dienstag bei einem Besuch in der Präfektur Genua.