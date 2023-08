Seit Freitag mehr als 3.000 Neuankünfte auf Lampedusa

Auf der süditalienischen Insel Lampedusa sind an diesem Wochenende erneut zahlreiche Migranten angekommen. Nachdem am Freitag eine Rekordzahl von 1.918 Menschen bei 65 Anlandungen gemeldet wurde, trafen am Samstag weitere 1.116 Migranten an Bord von 29 Booten auf der Insel ein, wie die Behörden berichteten.

Im Flüchtlingslager von Lampedusa befanden sich am Samstag 4.121. Das ist das Zehnfache der offiziellen Aufnahmekapazität von etwa 400 Personen.

