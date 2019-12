Hilferuf chinesischer Zwangsarbeiter in Weihnachtskarte

Tesco stoppt Produktion

Nach der Entdeckung der Botschaft hat die britische Supermarktkette Tesco ihre Weihnachtskartenproduktion in einer chinesischen Fabrik gestoppt.

Eine Unternehmenssprecherin zeigte sich am Sonntag "schockiert" über den Medienbericht - die Produktion in der betroffenen Fabrik in Shanghai werde "sofort gestoppt" und die Karten vorerst aus dem Verkauf genommen.