"Hier stinkt's": Gerichts-Posse um bayrisches Käse-Geschäft

Käse riecht. Auch durch Betonwände? Und über mehrere Stockwerke? Diese Fragen beschäftigen tatsächlich das Landgericht München II.

Am Dienstag soll hier in einem jahrelangen, skurrilen Rechtsstreit ein Urteil gefällt werden. Es geht darum, ob Tölzer Hausbewohner ihrem Ärger über Geruchsbelästigungen mit Aufklebern an den Scheiben des örtlichen " Kasladens" Luft machen dürfen.

Immer wieder habe er die "Hier stinkt's"-Aufkleber von den Scheiben gekratzt - und schließlich auf Unterlassung geklagt, sagt Inhaber Wolfgang Hofmann.

Käsegeruch aus Steckdosen?

Die Käsefehde zieht sich seit Jahren hin. Schon bald nach dem Einzug des Kasladens in einen früheren Supermarkt 2016 klagten Hausbewohner vor dem Amtsgericht Wolfratshausen. Denn neben dem Verkauf im Laden lagern und reifen in den hinteren Räumen in Regalen feinsäuberlich gestapelt zwei bis drei Tonnen Käse.

Rund 200 Sorten werden hier verpackt und verschickt. Der Käsehandel samt Käsereifung sei kein Supermarkt und die Nutzung somit nicht erlaubt, argumentierten die Nachbarn.

„Wir haben erst versucht, eine gütliche Einigung zu erreichen. Aber Herr Hofmann hat das Problem des Gestanks von Anfang an negiert“, sagt Hausbewohnerin und Prozessgegnerin Manuela Kragler. Der Käsegeruch ziehe durch geöffnete Fenster der Käseräume nach oben, komme aber auch durch Steigleitungen, den Sicherungskasten und sogar aus den Steckdosen.

„Man hätte diskutieren können, ob Lüftungsanlagen eingebaut werden.“ Doch stattdessen eskalierte der Streit immer mehr. „Ich bin dazu übergegangen, auf nonverbale Art zu kommunizieren, dass es uns Hausbewohnern stinkt“, sagt die Goldschmiedin, die eigentlich gern Käse isst. So sei es zu den Aufklebern gekommen.