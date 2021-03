Herzstillstand nach Astra-Zeneca-Impfung: Marineoffizier gestorben

Die Staatsanwaltschaft der sizilianischen Stadt Syrakus hat Ermittlungen gegen zehn Personen wegen Fahrlässigkeit in Zusammenhang mit dem Tod eines 43-jährigen Marine-Offiziers aufgenommen. Der Mann starb am Mittwoch nach einem Herzstillstand in seiner Wohnung, einen Tag nachdem ihm der AstraZeneca-Impfstoff injiziert worden war. Der Militärangehörige wurde mit einer Charge geimpft, die von der italienische Pharmabehörde AIFA am Donnerstag vom Markt genommen wurde.

Die Ermittlungen betreffen unter anderem das Gesundheitspersonal im Militärkrankenhaus in Syrakus, das den Offizier geimpft hatte. Die Leiche des Mannes soll obduziert werden, berichteten die Justizbehörden. Die Pharmabehörde hatte die AstraZeneca-Charge ABV2856 gestoppt, nachdem auf Sizilien drei Fälle von Thrombosen nach Impfungen gemeldet worden waren.