Hawaii – wo Bier in Bächen fließt

Die staatliche Gesundheitsbehörde hat nun die Ermittlungen zu dem ungewöhnlichen Phänomen aufgenommen. Es wird vermutet, dass ein Regenrohr nahe einer Autobahn verantwortlich für den Bier-Fluss sein könnte.

Dabei habe es tagelang nicht geregnet.

Eine andere Spur führt auf die andere Seite der Autobahn. Dort befindet sich ein Lagerhaus des größten Alkoholproduzenten von Hawaii, Paradise Beverages.

Das Brauereiunternehmen schließt einen Zusammenhang zwischen der Produktionsstätte und dem Bier-Fluss zwar nicht aus, bisher könne man jedoch noch nicht erklären, woher die Verunreinigungen stammen.

„Es könnte von uns kommen, deshalb arbeiten wir mit den lokalen Behörden zusammen“, erklärt der Alkoholproduzent gegenüber Hawaii News Now. Dennoch fragen sich die Hawaiianer, wie das Bier unter der Autobahn durchfließen, in ein Regenrohr gelangen und sich von da in einen Bach ergossen haben konnte.

Alles sehr mysteriös. Immerhin wissen wir jetzt, dass auf Hawaii sehr viel Bier produziert wird.

Mittlerweile fließt auch kein Alkohol-Wasser mehr aus dem Regenrohr. Der Bierbach sollte sich also bald wieder aufklaren. Es sei denn, es gibt noch eine andere Quelle für das Phänomen des Bierflusses auf Hawaii.