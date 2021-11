Wie die Bierbrauer Staatsmeistertitel zapfen

Vor sieben Jahren ließ er erstmals hobbymäßig einen kleinen Braukessel dampfen. Zufrieden mit dem Ergebnis nannte er seine Brauerei in Anlehnung an den benachbarten Amstettner Edla-Park „s’Edla Craft Beer“. Hauptberuflich als Pfleger beschäftigt, intensivierte der Biersommelier 2017 dann nebenberuflich seine Braumeisterqualitäten und gründete eine gewerbliche Brauerei. 50.000 Liter füllt er pro Jahr in Flaschen und kleine Fässer ab. Größere Mengen braut er gegen Miete in einer leistungsfähigeren Brauerei auswärts. Eine seiner vier Sorten, eben das Lager, nahm das Stadtmarketing Amstetten als prickelnden Repräsentanten in die Stadtluft-Serie auf.