Feuerwehrmann kämpfte sich vom tiefsten zum höchsten Punkt Österreichs

Seine Fitness, Willenskraft und sein Durchhaltevermögen hält der Triathlet und Extremsportler Christian Bruckner ständig am oberen Limit. In regelmäßigen Abständen, so wie zuletzt im vergangenen Sommer, lotet der 41-jährige Berufsfeuerwehrmann aber seine absoluten Grenzen aus. Bei seinem Projekt „Low to High“ galt es in 36 Stunden nur mit Muskelkraft vom tiefsten Punkt Österreichs in Apetlon in Burgenland den Gipfel des Großglockner als höchsten Stelle des Landes zu erklimmen.