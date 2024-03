Wollte Handy retten: Mann (39) steckt für 36 Stunden in Abwasserschacht fest

In Australien hat ein Mann, der sein heruntergefallenes Handy retten wollte, 36 Stunden in einem Abwasserschacht festgesteckt. Wie der Rettungsdienst am Dienstag mitteilte, war der etwa 30 Jahre alte Mann am Wochenende in die Kanalisation der Stadt Brisbane an der Ostküste Australiens geklettert.