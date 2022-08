Moskau: Arbeiter nach heftigem Regen in Kanalisation ertrunken

In Moskau sind infolge starker Regenfälle zwölf Bauarbeiter in einem Kanalschacht eingebrochen, drei sind dabei ums Leben gekommen. "Leider sind drei Arbeiter gestorben, Rettungskräfte haben ihre Leichen an die Oberfläche geholt", teilte der russische Zivilschutz am Sonntag der Agentur Interfax zufolge mit. Die Behörden ermitteln nun wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Arbeitsschutzregeln.

Die Bauarbeiter waren mit der Säuberung der Kanalisation beschäftigt, als plötzlich das Wasser dort wegen heftiger Regenfälle stark anstieg und sie weggespült wurden. Fünf Männer seien selbstständig an die Oberfläche gekommen, vier seien von der Feuerwehr gerettet worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Im Süden Moskaus gab es am Sonntag nach zuvor extremer Hitze heftige Regen- und teilweise Hagelschauer.