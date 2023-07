"The Great Stink": Wegen verschmutzter Themse - neue Super-Kanalisation für London

Bereits seit sieben Jahren arbeiten Tausende Ingenieure und Bauarbeiter an der bislang umfassendsten Erneuerung des Londoner Abwassersystems. Grund hierfür ist, dass die inzwischen fast schon museal anmutende Kanalisation die großen Abwassermengen kaum noch bewältigen kann. Besonders, wenn es regnet, fließt das Abwasser ungeklärt in die Themse. Ein neuer, gigantischer Tunnel soll jetzt Abhilfe schaffen.

The Great Stink

Das Abwassersystem der britischen Hauptstadt geht auf den Sommer 1885 zurück: "The Great Stink" (dt.: "Der große Gestank"). Die lang anhaltende, ungewöhnliche Hitze in diesem Sommer und die damals übliche Einleitung von ungeklärtem Abwasser in die Themse verpesteten in London die Luft derart, dass der Bau einer Abwasserentsorgung beschlossen wurde.

