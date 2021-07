Haiti: Ein Präsidentenmord mit Potenzial für Hollywood

Der Mann sei im Juni in einem Privatflugzeug nach Haiti gekommen, um die Präsidentschaft an sich zu reißen. An dem Einsatz beteiligt waren auch zahlreiche Beamte von US-Behörden, die eingangs erwähnten Gegenstände waren bei einer Hausdurchsuchung in der US-Wohnung des Arztes gefunden worden.

Der 63-Jährige wird beschuldigt, die als Attentäter verdächtigten kolumbianischen Söldner über eine venezolanische, private Sicherheitsfirma mit Sitz in Florida angeheuert zu haben. Er sei der Erste gewesen, den diese nach dem Attentat angerufen hätten. Sanon ist insgesamt die 21. Person, die als Tatverdächtiger nach dem Mordanschlag festgenommen worden ist.