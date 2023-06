Hai vor der Küste von Mallorca gesichtet

Bei dem Hai soll es sich um einen über drei Meter langen Hai – Grauhai oder Stumpfnasen-Sechskiemerhai handeln. „Eine Stunde lang wussten wir nicht, was wir hinter uns herziehen“, so der Kapitän des Bootes Sebastián Gamundí. „Wir wollten diesen Hai nicht fangen und ihn auf keinen Fall verletzen“, heißt es weiter. Die Tiere leben unter anderem in einer Meerestiefe bis zu 2.500 Metern, sie können allerdings auch in seichteren Gewässern vorkommen.

Erst vor wenigen Wochen schockte die Nachricht über einen tödlichen Angriff eines Tigerhais auf einen 23-jährigen russischen Touristen im ägyptischen Hurghada.

➤ Mehr lesen: Russe im roten Meer nach Hai-Angriff gestorben